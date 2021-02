PAL, handa na sa magiging papel sa vaccine rollout kontra COVID-19

Watch more in iWantTFC

Handa na ang Philippine Airlines sa magiging papel nito sa rollout ng vaccination program ng gobyerno laban sa COVID-19.

Sa panayam ng TeleRadyo, sinabi ni PAL spokesperson Cielo Villaluna na pinaghahandaan nila ang mga hakbang sa lahat ng klase ng scenario mula sa pagbiyahe galing mismo sa pagkukunan ng bakuna papunta ng Pilipinas at mula Manila hub patungo sa mga probinsiya.

Katunayan kasama aniya sa simulation exercise sa NAIA Terminal 2 nitong Martes ang Manila-Cebu flight at Manila-Davao flight.

“Ipinakita po ng Philippine Airlines sa National Task Force on vaccine rollout, the officials, the government officials present, kung paano isinasagawa ang unloading ng vaccines mula sa aming cargo compartment, paano isakay sa lifter at paano ibaba sa ramp area, and nagkaroon din simulation kung paano ilo-load ng aming ground equipment operations ang vaccines sa cold storage van

Binanggit din ni Villaluna na magkakaroon pa ng simulation exercise at ang susunod ay gagawin sa NAIA Terminal 3.

- TeleRadyo 11 Pebrero 2021