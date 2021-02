Ayuda, tulong sa MSMEs kailangan pa para makaahon ang ekonomiya: IBON

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Kinakailan pang magbigay ng tulong ayuda at suporta ang gobyerno sa mahihirap na Pilipino at maliliit na negosyo para tuluyang makarekober ang bansa mula sa epektong dulot ng COVID-19 sa ekonomiya.

Ayon kay Sonny Africa, executive director ng IBON Foundation, hindi sapat na bumalik lamang sa mga mall, buksan ang ekonomiya, para makaahon ang bansa.

“Sa amin, sa tindi ng krisis, sa dami ng mga Pilipinong bumagsak ang kabuhayan, walang trabaho, kahit buksan ang ekonomiya hindi tayo makabangon kung hindi gumastos ang gobyerno para tulungan ang mahirap na Pilipino,” pahayag ni Africa sa panayam sa TeleRadyo, Martes ng umaga.

Sa naturang panayam, sinabi ni Africa na ang pinakasusing government spending ay ang mabigyan ng ayuda ang mga Pilipino.

“Kahit magbukas ang ekonomiya kung wala kang pambili hindi ka makakapag-participate doon sa ekonomiya. Numero unong kailangang pagkagastusan ng gobyerno ayuda, tulong sa mahihirap na Pilipino para pag magbukas ang ekonomiya may panggastos naman sila,” sabi niya.

Dapat din aniyang mabigyan ng suporta ang mga micro, small at medium enterprises na makabangon. Hindi rin sila sang-ayon sa naipasa nitong Lunes na CREATE Law na nagibigay umano ng P133 bilyong tax cuts na ang makikinabang lamang ay mga malalaking negosyante.

“Kasi kung MSME ka, nagsara ka, kahit may income tax cuts wala kang income, wala kang pakinabang doon. Sa amin, lubos na tulong dapat sa mga micro, small, medium, enterprises natin,” saad niya.

May pondo pa aniya ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa ilalim ng Bayanihan 2 na maaaring magamit para dito.



“Yung official na ulat ng DSWD, as of the end of December, nasa about 252,000 lamang ang nabigyang ayuda na pamilyang Pilipino. Kumbaga nagsubi pa sila. Ang kailangang gawin, ilabas niila yung nakasubi sa pang ayuda at dagdagan,” ani Africa.

Hindi rin aniya umabot sa 10,000 maliliit na negosyo ang nabigyan ng suporta.

“Nagtataka kami kung bakit tinitipid. Ang konti na nga ng budget na ayuda at suporta sa MSME hindi pa ibinibigay ng buo,” ayon kay Africa.

Lunes nang banggitin ni Pangulong Rodrigo Duterte na P2 bilyon ang perang nawawala kada araw sa bansa dahil sa epekto ng COVID-19 sa ekoomiya.

Pero hindi naman naniniwala ang grupo na walang pera ang bansa. Anila, nasa prayoritasyon na ito ng gobyerno.

“Kung sabihing walang pera, hindi yung totoo kasi una, ayusin lang yung ginagastos sa infrastructure ngayon, iprioritize yung ayuda sa halip na imports na contractors, kagamitan, materyales,” sabi niya.

- TeleRadyo 2 Pebrero 2021