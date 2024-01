Recto: Walang ipapataw na bagong buwis ngayong 2024

Watch more on iWantTFC

Hindi muna uusad ang ilang tax proposals ngayong taon, ayon kay Finance Secretary Ralph Recto. Hinikayat naman niya ang Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs na paigtingin ang koleksyon at digitalization ng kanilang ahensya para makalikom na sapat na pondo para sa mga proyekto ng gobyerno. Nagpa-Patrol, Jekki Pascual. TV Patrol, Miyerkoles, 24 Enero 2024