Taas-presyo sa diesel, gasolina aarangkada sa Martes

Sa ikatlong sunod na linggo, malaki-laki ang itataas sa presyo ng diesel at gasolina sa Martes. Batay naman sa monitoring ng Department of Energy, naglalaro sa P16 hanggang P20 ang diperensya ng pinakamura at pinakamahal na diesel at gasolina sa Metro Manila. Nagpa-Patrol, Alvin Elchcio. TV Patrol, Lunes, 22 Enero 2024