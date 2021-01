LRT 2, balik-operasyon na sa Santolan, Anonas at Katipunan

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Balik operasyon na ang tatlong estasyon ng LRT 2 Biyernes ng umaga.

Bukas at magagamit na muli ang mga estasyon ng Santolan, Anonas at Katipunan na may higit isang taong ding isinara matapos masunog ang power supply system nito.

Ayon kay Hernando Cabrera, tagapagsalita ng LRT 2, humihingi sila ng paumanhin sa mga pasahero dahil natagalan ang pagsasaayos ng nasunog na power supply system. Wala aniyang naging available agad na contractor at naabutan na rin sila ng COVID-19 pandemic.

Umaasa naman ang pamunuan ng LRT 2 na dadami ang mga pasaherong muling gagamit ng tatlong estasyon lalo pa’t patuloy ang kanilang information dissemination hinggil sa muling pagbubukas ng mga ito.

May pagbabago lang ng kaunti sa magiging takbo ng tren mula Santolan hanggang Anonas dahil temporary pa lang ang power supply nito.

Aabot pa ng higit isang taon bago maibalik ito sa dating operasyon na nasa 60 kph.

Limitado rin ang kapasidad nito na nasa 212 lamang na pasahero dahil na rin sa mga ipinatutupad na health protocols.

Limang tren pa lamang din ang bumibiyahe kaya matagal ang waiting time na nasa 14 minuto ang pagitan ng bawat tren.

Inanunsiyo din ni Cabrera na sa Abril 26 ay magiging operational na rin ang mga bagong estasyon ng LRT 2, kasama na ang sa Marikina at Antipolo.

- TeleRadyo 22 Enero 2021