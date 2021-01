Ilang konsumer ng Meralco, pinutulan ng kuryente dahil sa hindi nabayarang bills

Watch also in iWantTFC

Muling ipinaalala ng Meralco sa mga kliyente nito na makipag-ugnayan sa kanilang mga tanggapan para mapag-usapan ang utang sa kuryente kung hindi pa nila ito kayang bayaran ng buo para hindi naman maputulan.

Ayon kay Joe Zaldarriaga, tagapagsalita ng Meralco, nagsimula na silang magputol ng supply ng kuryente para sa mga hindi pa nakakabayad ng bill simula pa Marso ng nakaraang taon.



“So mahigit 10 buwan yung parang pinakapalugit. Nag extend kami hanggang end of the month for those 200 kilowatt hours and below,” sabi ni Zaldarriaga sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga.

Pahayag ni Zaldarriaga, inuumpisahan na nila ang disconnection para sa mga kliyenteng kumokonsumo ng 201 pataas na kilowatt ng kuryente.

“Pero having said that, meron naman mga customers namin na tumutungo sa aming mga tanggapan para makipag-ayos kung talagang hindi kaya,” sabi niya.

Dagdag niya, “We try to accommodate it as much as possible kung magkakaroon ng agreement yung tinatawag na installment na lang ulit pero case to case basis yan,” sabi niya.

Magtataas naman ng singil sa kuryente ang Meralco. Pero sabi ni Zaldarriaga kasunod ito ng ilang buwang reduction din.

“This is after several months of reduction kasi yung cost naman natin nung end of December, sunod na 2 months na reduction. So this is basically parang an adjustment based on the cost of generators. Hopefully next month iba yung magiging scenario natin,” sabi niya.

Ito naman ay kasamang pinag-aaralan ng Energy and Regulatory Commission, ayon kay Chairperson Agnes Devanadera.

“Doon sa aming findings din meron din namang ibabalik ang Meralco kaya parang nagtatabla din lang yan,” sabi ni Devanadera.

Pero sabi niya, bago naman maningil ang Meralco ay pinapa-aprubahan muna sa kanila sa ERC.

“Every 3 years nagkakaroon kami ng recomputation, tinitingnan namin mas maliit ba nasingil nyo o mas malaki. Kung mas malaki nasingil nyo balik yan sa consumer,” sabi niya.

Lahat aniya ng distribution utilities, hindi lamang Meralco, ang kasama sa kanilang monitoring.

Watch more in iWantv or TFC.tv

- TeleRadyo 21 Enero 2021