'Di pa pinal': TRB, pinag-aaralan pa rin proposed toll para sa Skyway 3

MAYNILA - Nilinaw ng Toll Regulatory Board (TRB) na sinusuri pa rin ng kanilang tanggapal ang proposed toll para sa Skyway 3.

“Yun po ay kasalukuyang pinag-aaralan pa sa ngayon at sinusuri ng mabuti ng ating tanggapan at ng ating pamunuan ang basehan nitong kanilang proposal,” sabi ni TRB spokesperson Julius Corpuz.

Sa ipinasang proposal ng San Miguel Holdings Corp., ang operator ng Skyway Stage 3, ang mga motoristang gagamit ng buong kalsada mula Makati hanggang Quezon City ay magbabayad ng P274 na toll.

“Yan pong P274 na yan ay end-to-end proposed toll fee for a Class 1 vehicle covering the area from Buendia hanggang NLEX Balintwak for a total of 18.8 kilometers,” sabi ni Corpuz sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga.

Paliwanag pa ni Corpuz na maraming factors ang kanilang kinokonsidera bago magtalaga ng toll rate. Kasama na dio ang nagastos ng operator sa pagpapatayo ng istruktura, inaasahang traffic na gagamit ng Skyway 3, at halaga ng operating at maintenance cost sa loob ng concession period.

“Proposal pa lamang po ito. Hindi po nangangahulugan na itong pin-proposed nila ay yan na ang magiging pinal na toll fee. Dadaan pa yan sa masusing pag-aaral,” sabi niya.

Tiniyak naman niya na ipapaalam ng TRB sa publiko ang magiging desisyon nito bago pa ipatupad ang toll rates.

Binuksan nitong nakaraang linggo ang Skyway 3 na kumokonekta sa Buendia sa Makati hanggang Balintawak sa Quezon City.

Libre pa itong magagaamit ng mga motorista hanggang Enero 29.

- TeleRadyo 20 Enero 2021