Ilang poultry farms sa Batangas, tumigil na sa produksyon ng itlog

MAYNILA – Ilang egg producers sa itinuturing na “Egg Basket of the Philippines” ang tumigil na sa produksyon dahil mahigit isang taon nang tila palugi ang kanilang negosyo, ayon sa isang negosyante.

Ito ang kuwento ni Rolly Lagaya, co-owner ng RL Poultry Farm, isa sa mga egg producers sa bayan ng San Jose sa Batangas.

“Kasi nga, ang mga poultry raisers dito, ay more than 1 year na nalulugi, tuloy-tuloy ang lugi. Kasi nung kasagsagan ng pandemic mahina ang demand, kaya mura ang itlog, marami nalugi, marami din ang nagsara, kundi man nagsara, nagbawas ng population.”

“Yan ang naging resulta ngayon, may shortage ng supply,” ani Lagaya.

Kuwento pa niya, takot ring magdagdag ng layer o manok na nangingitlog ang ilang mga poultry farmer dahil sa takot na matamaan ng bird flu ang mga ito.

“Kulang ang itlog, hindi naman makapag-load o makapag-expand dahil natatakot dahil nandyan pa rin ang threat ng bird flu. Anytime possible kang tamaan,” aniya.

“May mga farm na nga dito na for sale. May mga, unfortunately, yung mga house and lot nga, medyo, may mga pinagbibili na rin eh,” dagdag pa niya.

Ang kakulangan ng suplay ng itlog ang itinuturong dahilan sa pagtaas ng presyo nito sa merkado ngayong pagpasok ng bagong taon.

Ayon kay Lagaya, mataas ang presyo ng itlog dahil mahal na ang sangkap ng patuka ng manok.

“Tumaas lahat ang feed ingredients. Ang mais, ang soya, ang kopra, rice bran, yung darak, yung soya na imported, tsaka oil halos lahat tumaas,” aniya.

--TeleRadyo, 19 Enero 2022