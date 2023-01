Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Isang grupo ang nanawagan nitong Miyerkoles sa gobyerno na kumilos para sa pagpapadami ng cold storage sa bansa, sa gitna ng isyu ng mataas na presyo ng sibuyas.

Ayon kay Anthony Dizon, president ng Cold Chain Association of the Philippines (CCAP), kinakailangan ng cold storage para sa sibuyas upang mapanatili ang kalidad nito at tumagal hanggang sa susunod na anihan.

Sa mga inaaning agriculture products, ang sibuyas umano ang madaling planuhin dahil seasonal at umaabot ng tatlong buwan bago anihin.

Ani Dizon, napupuno ang warehouse ng mga sibuyas tuwing Marso at Abril, at nauubos pagdating ng Setyembre.

Agosto pa lang ng nakaraang taon umano ay dapat naramdaman na ng gobyerno na nauubos na ang suplay ng sibuyas.

Ani Dizon, handa ang CCAP na magpasok ng puhunan upang makapagdagdag ng kapasidad ng mga pasilidad. Pero kailangan nila ng kooperasyon ng gobyerno nang sa gayon ay hindi masayang ang gagawing investment.

May mga cold storage aniya ang CCAP na aabot sa 100,000 metric tons lang ang pwedeng ilagay kada storage sa kasalukuyan.

— SRO, TeleRadyo, Enero 18, 2023