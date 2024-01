Petisyong taas-presyo ng ilang produkto pinag-aaralan pa

Watch more on iWantTFC

Naglabas na ng bagong suggested retail price bulletin ang Department of Trade and Industry, kung saan may paggalaw ng presyo ang siyam na grocery item. Hindi man nagtaas ng presyo ang ilan, nagbawas naman ng timbang o laman sa pakete ng kanilang produkto. Nagpa-Patrol, Jervis Manahan. TV Patrol, Miyerkoles, 17 Enero 2024