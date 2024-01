Ralph Recto itinalagang bagong Finance chief

Watch more on iWantTFC

Naghayag ng kumpyansa si Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang bagong Finance Secretary na si House Deputy Speaker Ralph Recto. Papalitan niya si Benjamin Diokno na nagbabalik sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Samantalang, itinalaga rin ang negosyante at Presidential Adviser Frederick Go bilang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Nagpa-Patrol, Joyce Balancio. TV Patrol, Biyernes, 12 Enero 2023