Matagal nang dragon fruit vendor sa Quiapo, Maynila si Sheila Magarso.

Tama lang ang kinikita niya sa kaniyang mga prutas hanggang sa pumutok ang COVID-19 pandemic.

"Nu'ng lockdown kasi nu'n, down talaga kami. Dito kami bumawi, sa paggawa nito (ng dragon fruit juice at salad). Dati wala na kami nu'n. Pagkatapos ng lockdown, nu'ng naisip namin ito, bumalik 'yung lahat ng sales namin," kuwento niya kay Karen Davila para sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!"

Nang matapos ang lockdown, sinimulan niya itong gawing juice at salad dagdag sa prutas na kaniyang ibinebenta.

Gumawa ng ingay sa social media ang naging diskarte ni Sheila.

Ang produkto niya, puwede sa lahat lalo na sa mga health-conscious.

"Hindi siya matamis, hindi siya maasim, basta slight lang po talaga," paglalarawan niya.

Mabibili sa halagang P50 kada bote ang popular niyang dragon fruit juice.

Aabot sa 100 piraso nito ang naibebenta niya sa isang araw.

Sa pamamagitan ng munti niyang negosyo, natutustusan niya ang pag-aaral ng lima sa kaniyang walong anak.

Ang kuwento naman sa likod ng pinipilahang pasulbot, kakaning mula pa sa Quezon province na ibinebenta rin sa Quiapo, panoorin sa 'My Puhunan: Kaya Mo!' kasama sina Karen Davila at Migs Bustos.

