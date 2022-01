Watch more on iWantTFC

Umapela ang Department of Trade and Industry sa publiko na huwag mag-hoard o bumili nang maramihan ng alcohol, disinfectant, face mask at iba pang produktong panlaban sa COVID-19. Balik naman sa pagsusuot ng face shield ang mga tauhan sa ilang supermarket bilang dagdag-proteksiyon laban sa omicron variant. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Miyerkoles, 5 Enero 2022