Lumobo na naman ang utang ng Pilipinas nitong Nobyembre, base sa datos ng Bureau of Treasury. Ipinaliwanag naman ng isang analyst na normal lang ang umutang para sa isang ekonomiya at mas dapat bantayan kung napupunta ito sa mga makabuluhan at epektibong proyekto. Nagpa-Patrol, Jekki Pascual. TV Patrol, Huwebes, 4 Enero 2024