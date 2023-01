BPI tiniyak na ligtas ang pera ng depositors sa kabila ng aberya

Watch more on iWantTFC

Nagkaroon ng aberya ngayong Miyerkoles ang Bank of the Philippine Islands (BPI), kung saan dumoble ang transaksiyon ng ilang deposit account. Nakabantay na ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa isyu hanggang maibalik sa normal ang operasyon ng app at website ng BPI. Nagpa-Patrol, Warren de Guzman. TV Patrol, Miyerkoles. 4 Enero 2023