Patrol ng Pilipino: Mga kalahok sa UP Lantern Parade, tampok ang social issues

ABS-CBN News

MAYNILA – Hindi lang makukulay at malilikhaing parol ang maaasahan tuwing Lantern Parade sa University of the Philippines Diliman.

Inaabangan din ang mga panawagan ng UP community sa napapanahong isyu gamit ang mga lantern.



Pinakatampok na isyu ngayong 2023 Lantern Parade ang pagtutol sa phaseout ng mga jeepney sa ilalim ng public utility vehicle modernization program ng gobyerno dahil apektado rin nito ang mga estudyante.

Nagwagi ang parol ng UP College of Architecture na sumimbolo sa “lakas” ng pamilya at parol ng isang grupo sa UP College of Fine Arts na nagtampok sa isang pusit kaugnay sa isyu ng confidential funds.

Tema ngayong taon ang “Panibagong Lakas” na tumutukoy sa pagbalik mula sa pandemya at mas matinding pagsabak sa academic excellence sa UP.

– Ulat ni Jose Carretero, Patrol ng Pilipino