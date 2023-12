MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Ano ang ‘Lucky 9’ na dapat laman ng ‘Go Bag’?

ABS-CBN News

MAYNILA — Hindi malalaman kung kailan tatama ang mga lindol at kung anong oras sila pwede mangyari.

Gabi niyanig ang mga taga-Eastern Mindanao noong Nobyembre 2 habang hapon naman tinamaan ang bahagi ng Luzon ilang araw makalipas.

Kaya sabi ng mga disaster expert, mahalagang may nakalaan na “Go Bag” ang bawat pamilya upang maging handa sa anumang peligro.

Mayroong ‘Lucky 9’ na bagay na dapat lamanin ang “Go Bag”: sanitation kit, bottled water, communication kit, first aid/medicine kit, mga pagkain, mga damit, paracord with multitool, toiletries, at plastic kit.

Nagsisilbing emergency supply ang mga go bag, maari rin itong mailagay sa ibang lalagyan kung kaya’t nagiging “Go Balde” o kaya nama’y “Go Sako”.

– Ulat ni Arra Perez, Patrol ng Pilipino