MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Ano-ano ang mga benepisyong natatanggap ng mga rehistradong PWD?

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Tinatayang nasa mahigit 1.3 milyong mga Pilipino ang rehistradong PWDs o persons with disability sa buong bansa.

Ilan sa mga itinuturing na PWD ang mga may speech impairment, mental and visual disability, deaf, at ang mga may sakit tulad ng cancer at iba pang rare diseases.

Kabilang sa mga benepisyong natatanggap nila ay ang 20% discount sa pagkain, gamot, domestic at sea travel, at leisure.

Bukod pa rito, may nakalaan ding express o priority lanes para sa kanila sa mga establisyemento.

Maaaring pumunta sa Persons with Disability Affairs Office o sa Social Welfare Development Office ang mga nais magparehistro at kumuha ng ID.



– Ulat ni Johnson Manabat, Patrol ng Pilipino