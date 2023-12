MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Paano ang pag-aaral sa last mile school?

ABS-CBN News

MAYNILA—Kabilang ang Cristo Elementary School sa bayan ng Donsol sa Sorsogon sa higit 9,000 last mile schools na tinukoy ng DepEd sa bansa.

Last mile schools ang mga paaralang nasa liblib na mga lugar at mahirap marating.

Mas maliit ang populasyon ng mga estudyante at guro rito. Limitado rin ang mga pasilidad katulad ng classrooms at mga serbisyo gaya ng kuryente at Internet.

Dahil mayroon lamang 57 na estudyante at 5 guro ang Cristo Elementary School, ipinatutupad ang combination learning—2 grade level ang nag-aaral nang sabay sa isang classroom. Bukod sa pagiging multi-grade teachers, sila na rin ang boluntaryong naglilinis ng palikuran ng paaralan.

Nangako ang DepEd ng dagdag na mga pasilidad at hiwalay na pondo para sa mga last mile schools ng bansa.