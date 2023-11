MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Mga karapatan ng bawat bata, alamin

ABS-CBN News

MAYNILA – Hindi lamang isa kung hindi 30 ang karapatan ng mga bata. Ito ay bilang pakikiisa ng Pilipinas sa United Nations Convention on the Rights of the Child.

Batay sa Republic Act No. 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act, ilan sa mga pangunahing karapatan ng mga bata ay ang karapatang maisilang at magkaroon ng pangalan, karapatang magkaroon ng mapayapang pamilya, karapatang makapag-aral, at karapatang magkaroon ng proteksyon mula sa karahasan.

Layunin ng batas na gawing mas maganda at ligtas ang mundo para sa mga bata.

Ipinagdiriwang ang National Children’s Month sa Nobyembre para alalahanin at bigyang-diin ang karapatan ng mga bata at tiyaking protektado sila sa anumang porma ng pang-aabuso.

– Ulat ni Ganiel Krishnan, Patrol ng Pilipino