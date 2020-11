MULTIMEDIA

'Maraming aral, maraming prayers': Topnotcher sa physician board exam, kilalanin

ABS-CBN News

Patunay ang topnotcher ng 2020 Physician Licensure Examination, na si Dr. Jomel Garcia Lapides, na "dreams do come true" basta masipag at may tiyaga.

Si Dr. Lapides ay anak ng isang mananahi at housewife.

Noong 2011, topnotcher din si Dr. Lapides sa Nurses Licensure Examination.

Kilalanin si Dr. Jomel Lapides sa video na ito.



