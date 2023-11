MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Ano’ng multa kapag dumaan sa EDSA bus lane ang bawal?

ABS-CBN News

MAYNILA – Tatlong taon matapos ipatupad ang EDSA bus lane na kaakibat ng EDSA Carousel Project, pinaigting na ng mga pampublikong ahensiya ang panghuhuli sa mga motorista na dumaraan dito.

Kasabay nito, itinaas na ang multa sa mga lalabag.

Limang libong piso ang multa sa first offense, P10,000 at pasasamahin ng seminar ang mga may second offense, at aabot pa ng P20,000 - P30,000 at pagka-tanggal ng lisensiya naman ang sa mga lalabag ng pangatlong beses.

Ito ang nakitang paraan ng Department of Transportation (DoTr) na paraan upang mapigilan na ang mga motorista na pasukin ang naturang bus lane.

Nilinaw naman ng DOTr ang maaaring gumamit ng EDSA Bus Lane bukod sa mga carousel bus.

Kabilang dito ang mga ambulansya, bumbero, pulis at iba pang rumeresponde sa mga emergency, pati ang sasakyan at convoy ng limang pinakamataas na opisyales ng pamahalaan.

– Ulat ni Doris Bigornia, Patrol ng Pilipino