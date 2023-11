MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Pambihirang ‘collab’ ng mga journo para magturo ng media literacy

ABS-CBN News

MAYNILA — Minsan lang mapanood sa isang lugar ang mga batikang reporter ng magkaribal na newsroom.

Pero naging posible ito sa Media and Information Literacy Project ng University of the Philippines Department of Journalism.

Sa mga online video na binuo ng mga propesor at mag-aaral, nagmistulang guro ng media literacy ang mga mamamahayag ng ABS-CBN News at GMA Integrated News.

Kabilang sa mga konsepto na tinalakay nila ang kahalagahan ng journalism, gatekeeping o paano pinipili ang balitang inilalabas, at iba-ibang paraan ng pag-fact check.

Mapapanood ang mga video nang libre sa YouTube channel nito https://youtube.com/@UPJournDept. May nakahanda ring module ng lesson plan at quizzes.

Bukod sa target nitong magamit ng mga teacher at estudyante ng media and information literacy sa paaralan, layon din ng proyekto na mapakinabangan maging ng ordinaryong Pilipino.

Para sa mga journo na bahagi ng proyekto, mahalaga at napapanahon ang ganitong pagsasanib-puwersa lalo sa gitna ng hamon ng disinformation o fake news, artificial intelligence, at pagdami ng pagkukunan ng impormasyon at entertainment. – Ulat ni Anjo Bagaoisan, Patrol ng Pilipino