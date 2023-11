MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Mga estudyanteng Pinoy, hirap nga ba sa math?

ABS-CBN News

MAYNILA — Marunong sa basic math operations gaya ng pag-add, subtract, multiply, at divide — pero hirap naman sa paggamit ng fractions at pag-unawa sa data at mga graph.

Isa ito sa mga nalaman tungkol sa mga estudyanteng Pinoy sa isang pag-aaral noong 2019.

Dahilan umano ito ng mababang ranggo sa reading at math comprehension ng Pilipinas kumpara sa mga kapitbahay nito sa Southeast Asia.

Ayon sa Southeast Asia Primary Learning Metrics, wala pang 1 sa bawat 5 primary students sa bansa ang umabot sa minimum mathematical standards.

Kaya pambihira ang iland kabataan na patuloy na nagwawagi sa mga patimpalak sa ibang bansa, gaya ni Princess Aquino na nanalo ng ginto sa Hong Kong International Math Olympiad ngayong taon.

Naniniwala naman ang grupo ng mga nagtuturo ng matematika sa public schools na unti-unti na ring gumagaling ang mga mag-aaral sa math comprehension.

Kailangan lang ng patuloy na pag-alalay sa mga estudyante na nauna nang nakaunawa sa aralin, sabi ni Efren Parayan Jr., ang dating pangulo ng Manila Public Schools Secondary Mathematics Teachers' Association.

– Ulat ni Lyza Aquino, Patrol ng Pilipino