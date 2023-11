MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Protektahan ang iyong impormasyon online sa hackers

ABS-CBN News

MAYNILA—Personally Identifiable Information o PII ang tawag sa mga personal na detalye kagaya ng pangalan, tirahan, kaarawan, at contact number na ating ibinibigay tuwing sumasagot ng mga forms.

Ngunit may mga pagkakataong nakokompromiso ang ating PII online dahil sa banta ng cyberattacks at ng mga online hackers.



Nang ma-hack ang website ng Philippine Health Insurance (PhilHealth) noong Oktubre, nasa 420,000 files ang na-leak at posibleng milyon-milyong datos ng mga miyembro nito ang nakompromiso.

Ayon sa National Privacy Commission, nakakuha sila ng impormasyon na iligal nang kumakalat ang datos na nakuha sa mga miyembro ng PhilHealth sa dark web.

Para sa cybersecurity expert at advocate na si Francisco Ashley Acedillo, may kahinaan ang cybersecurity sa bansa.

Gayunpaman, bilang mga indibidwal, may magagawa pa rin tayo para protektahan ang ating PII sa mga hackers.

Isang paraan nito ang madalas na pagpapalit ng passwords na hindi madaling mahulaan sa ating mga online accounts.

Hindi rin dapat magpaloko sa mga text message at emails mula sa ‘di-kilalang mga numero o contact.



– Ulat ni Michael Delizo, Patrol ng Pilipino