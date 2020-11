MULTIMEDIA

Bakit mas mabisang solusyon ang mangroves sa problema sa Manila Bay?

Mula nang ilagay ang crushed dolomite para maging artificial white sand sa Manila Bay, iba't ibang headlines na ang lumabas tungkol dito.

Sa video na ito, pag-usapan naman natin ang mangroves na mas mabisa at mas epektibong solusyon sa problema ng Manila Bay, ayon sa mga eksperto mula sa University of the Philippines.

Malaki raw kasi ang maitutulong ng bakawan para linisin at pasiglahin ang Manila Bay.

Paano? Panoorin dito.

