Patrol ng Pilipino: Bakit tinututulan ang confidential funds?

ABS-CBN News

MAYNILA – Kasunod ng pagtutol ng mga kritiko, inalis na sa 2024 proposed budget sa Kamara ang confidential and intelligence funds (CIF) para sa ilang civilian government agencies gaya ng Office of the Vice President at ang Department of Education na hawak ni bise presidente Sara Duterte.

Inilaan na lang ang mga ito sa mga ahensiyang nangangalaga ng seguridad sa West Philippine Sea.

Pero para sa Makabayan bloc, umaagaw ng pondo ang mga CIF sa mga gastusin at proyektong direktang napakikinabangan ng publiko.

Bukod pa rito, pangamba nilang ginagamit ang mga pondo laban sa mga kritiko ng pamahalaan.

Iba ang pamamaraan ng pag-liquidate sa mga CIF, pero hindi ito naisasapubliko alinsunod sa batas.

May 1,707 local government units, 57 national agencies, at 10 government owned and controlled corporations ang may CIF, ayon sa Commission on Audit.

– Ulat ni RG Cruz, Patrol ng Pilipino