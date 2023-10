MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Resupply mission vessels, binangga, nagtamo ng sira

ABS-CBN News

MAYNILA—Kapwa nagtamo ng maliit na pinsala ang dalawang Philippine vessels na papunta sa resupply mission sa mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal matapos banggain ng mga barko ng China Coast Guard at maritime militia, umaga nang October 22.

Walang nasaktan sa mga sakay ng BRP Cabra at Unaizah Mae 2 kabilang ang mga mamamahayag.

Pero kinailangan ilikas ang ilang sakay ng Unaizah Mae 2 papunta sa BRP Cabra para sa kanilang kaligtasan.

Tanging ang Unaizah Mae 1 ang nakalusot papuntang Ayungin Shoal para magdala ng suplay.



(This special report was produced under VERA Files’s project on enhancing media’s capability to raise public awareness of the situation in the South China Sea, funded by the Government of Canada through its Canada Fund for Local Initiatives. #CanadaFundPH)

– Ulat ni Bianca Dava, Patrol ng Pilipino