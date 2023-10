MULTIMEDIA

MAYNILA — Ang gulo sa pagitan ng Israel at Palestine ay may mahabang kasaysayan na nagsimula pa noong tinatawag na BCE — o Before Common Era.

Naging ugat ng gulo ang pag-angkin ng land rights sa pagitan ng mga Palestino at ng mga Hudyo sa teritoryong Palestine.

Sa pagsiklab ng World War 1 at World War 2, patuloy ang pagdami at pagbabalik ng mga Hudyo sa Israel, ang kanilang historical homeland.

Sa bisa ng isang resolusyon na inihain sa United Nations noong 1947, nabuo ang bansang Israel.

Sa paglipas ng panahon, mas lumakas ang Israel. Nalimitahan naman ang mga Palestino sa Gaza Strip at sa West Bank, mga teritoryong okupado ng Israel.

Nabuo ang grupong Hamas noong 1987 sa pangunguna ni Sheikh Ahmed Yassin, isang Palestinian refugee.

Nagpapatuloy ang labanan ng mga Palestino, partikular ang Hamas, at ng Israel.

— Ulat ni Katrina Domingo, Patrol ng Pilipino