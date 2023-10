MULTIMEDIA

Giyera ng Hamas at Israel, ano ang pinagmulan?

ABS-CBN News

Mahigit 2,000 na ang nasawi sa Israel at Gaza matapos ang ilang araw na bakbakan ng Israeli military forces at ng Palestinian Islamist militant group na Hamas. Balikan natin ang pinagmulan ng gulo sa pagitan ng Israel at Hamas sa NXT Explainer video na ito.

