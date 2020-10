May lumang universe bago ang sa atin? Ang ebidensya nito, makikita sa black holes

MULTIMEDIA

May lumang universe bago pa magkaroon ng universe natin ngayon, ayon ito sa Nobel Prize winner na si Sir Roger Penrose.

Ayon sa kanya, ang mga hindi maipaliwanag na electromanetic radiation sa outer space ay tira-tirang bahagi raw ng dating universe.

Panoorin ang detalye sa video na ito.

