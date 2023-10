MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Alamin: 4 Ms para makaiwas sa online scams

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Umabot na sa 3,000 ang reklamo ngayong taon laban sa online investment scams ayon sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group (PNP ACG).

Karamihan sa mga biktima ng online scams ang mga madalas gumamit ng gadgets partikular na ang mga walang trabaho at mga nasa 21 hanggang 40 years old.

Dagdag pa ng PNP ACG, nakukuha ng scammers ang personal information at access sa personal fund ng mga biktima sa pamamagitan ng emails, text messages, links, phone calls, pati na rin sa social media.

Paalala naman ng anti-scam education group na Scamwatch PH, dapat tandaan ang 4 Ms para makaiwas sa scam: Magduda, Mang-isnab, Magdamot, at Magsumbong.

Maaaring tumawag sa hotlines ng PNP ACG at Department of Information and Communications Technology (DICT) kung sakaling mabiktima ng mga online investment scam.

– Ulat ni Lady Vicencio, Patrol ng Pilipino