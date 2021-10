MULTIMEDIA

Fur-shionista: 2 pusa may sariling walk-in closet

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

May sariling walk-in closet at mga damit si Toothsie at Cassie, mga puspin o pusang Pinoy.

Shades, bonet, bistida, at bandana ang ilan lamang sa fashionable items na meron sila.

Bago maging pusang fashionista, pusakal o palaboy-laboy sina Toothsie at Cassie.

Kilalanin sila sa video na ito.

Watch more on iWantTFC