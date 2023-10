MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Tamang paraan ng pagbibigay ng CPR

ABS-CBN News

MAYNILA – Sakit sa puso ang nangungunang nakamamatay na sakit sa Pilipinas, ayon sa Philippine Heart Association (PHA).

Kung makaengkwentro ng na-cardiac arrest, malaki ang maitutulong ng kaalaman sa emergency procedure na CPR o cardiopulmonary resuscitation.

Bago gawin ang CPR, mahalagang alamin muna ang mga senyales na na-cardiac arrest ang pasyente upang masiguro na kailangan nito ang nasabing procedure.

Ayon sa cardiologist na si Dr. Luigi Segundo, dapat may lalim na 5-6 cm ang 100-120 compression kada minuto.

Dagdag ni Segundo, dapat malakas at mabilis din ang pagsasagawa ng CPR dahil: “Every second, every minute, may vital function ng brain na mawawala.”

Nagsasagawa ang PHA ng libreng seminar sa tamang paraan ng pagbigay ng CPR.

– Ulat ni Michael Delizo, Patrol ng Pilipino