Patrol ng Pilipino: Paano maiiwasan ang leptospirosis?

ABS-CBN News

MANILA — Top infectious disease ang leptospirosis ngayong panahon ng matinding pag-ulan at baha, ayon sa Department of Health (DOH).

Dagdag ng kagawaran, tumaas ng 59 percent ang kaso ng leptospirosis mula Enero hanggang ika-5 ng Agosto kumpara sa datos noong nakaraang taon.

Ilan sa mga sintomas ng leptospirosis ang lagnat, pag-ubo at pananakit ng lalamunan, panlalamig, masakit na kasukasuan lalo na sa mga binti, pamumula ng mata, pagsusuka, diarrhea, at pananakit ng tiyan.

Maaring makuha ang sakit mula sa ihi ng hayop, partikular ang daga, at pwede rin makuha mula sa kontaminadong lupa, tubig, at pagkain.

Paalala ng DOH, iwasang lumusong sa baha hangga't maaari, at siguraduhing malinis at hindi kontaminado ang pagkain at tubig.

— Ulat ni Doris Bigornia, Patrol ng Pilipino