Kape tayo!: Bakit masarap ang kape na galing Benguet?

Ngayong International Coffee Day, tara sa Benguet! Noong 2019, kinilala sa isang international coffee competition ang kapeng galing sa Itogon, Benguet.

Makipagkuwentuhan tayo sa mga coffee farmer mula sa Itogon at alamin kung bakit masarap ang kape nila doon.

Ang iba pang detalye tungkol sa Itogon coffee, alamin sa video na ito.

