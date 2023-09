MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Saan aabot ang P1,000 pambili ng pagkain sa isang linggo?

ABS-CBN News

MAYNILA – Pinagsamang pagtitipid at diskarte ang kinakailangan para ipagkasya ang ₱1,000 na budget pamalengke ng pagkain sa buong linggo.

Mula rito, ₱142 lang ang pang-araw-araw na gagastusin para sa sa almusal, tanghalian, at hapunan.

Kabilang dito ang kalahating kilo ng bigas, gulay, at karneng pansahog.

Pero ayon sa mga nagtitinda sa Kamuning Public Market sa Quezon City, sasapat lang ang bilihin na ito para sa isa o dalawang tao at hindi sa malaking pamilya.

Sabi ng financial literacy advocate at financial journalist na si Salve Duplito, makakayanan ang tinaguriang “₱1,000 weekly budget challenge” kung may nakahanda nang rekado o pananim na gulay sa bahay imbes na bibilhin ang lahat sa palengke.

Mahalaga aniya ang pagpaplano, pagbubudget at maging pagiging malikhain para mapagkasya ang pera sa bibilhin.

– Ulat ni Lyza Aquino, Patrol ng Pilipino