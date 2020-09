MULTIMEDIA

Coronavirus, pinupuntirya rin ang utak: pag-aaral

ABS-CBN News

Hindi lang baga ang pinupuntirya ng novel coronavirus, maari rin nitong pasukin ang utak na nagdudulot ng sintomas gaya ng delirium at confusion, ayon sa isang pag-aaral ng mga eksperto mula sa Yale University.

Ilang sintomas na konektado sa utak pa ang naitala sa ibang pasyenteng may COVID-19. Gaya ng isang pasyente mula sa United Kingdom na nakaranas hallucination at nakakita umano ng leon at unggoy sa kaniyang bahay, ayon sa pag-aaral na inilathala naman ng Brain journal.

Paano nakakapasok ang coronavirus sa utak ng mga tao? Alamin sa video na ito.

