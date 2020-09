MULTIMEDIA

Kumusta ang mga Pinoy nurse?

ABS-CBN News

Nasa mahigit isang libong nurse na ang namatay dahil sa COVID-19 sa buong mundo, ayon sa International Council of Nurses, dagdag nila maaaring mas marami pa raw ang bilang na ito.

Lalong nakita ngayong may pandemic ang pagiging underpaid at undervalued ng mga nurse at iba pang health care workers, ayon sa ICN. Hindi rin daw sapat ang proteksyon na ibinibigay sa mga nurse ngayong may pandemya.

Ang mga Pinoy nurse, kumusta kaya? Panoorin sa video na ‘to.

