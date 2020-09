Mga LGU, nahihirapan sa contact tracing: DOH

MULTIMEDIA

Hindi nagkaroon ng maayos na contact tracing sa mga nakasalamuha ni Dabet Panelo nang magkaroon siya ng COVID-19.

Ayon sa DOH, 37 na taong nakasalamuha ng pasyenteng may COVID-19 ang target sa contact tracing.

Pero hindi lahat ng LGU ay naabot ang target na ito. Alamin ang kuwento sa video na ito.

