Bakit umaalis ang mga nurse natin sa Pilipinas?

MULTIMEDIA

Kilala ang mga Pilipino sa pagiging mahusay na nurse sa ibang bansa.

Pero habang nagsasanay tayo ng nurse at nagsu-supply sa ibang bansa ay lumalala ang shortage ng nurse dito sa Pilipinas. Mas lalo pang nakita ang problemang ito nang tinamaan ng COVID-19 pandemic ang Pilipinas.

Kaya tanong ng marami bakit ba umaalis sa bansa ang mga Pinoy nurse?

