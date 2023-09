MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Standard operating procedures ng PNP, nasusunod nga ba sa operations?

ABS-CBN News

MANILA - Mula Enero hanggang Agosto 9 ngayong taon, 1,422 na pulis ang naparusahan matapos masangkot sa iba't ibang insidente, ayon sa Philippine National Police (PNP).

Kabilang na rito ang pagkakapatay sa 15-anyos na lalaki sa Rizal at sa binatilyong si Jemboy Baltazar sa isang follow-up operation sa Navotas.

Ayon kay Police Brig. Gen. Redrico Maranan, dating hepe ng PNP public information office, may tamang proseso na dapat sinusunod ang mga pulis sa kanilang mga operasyon.

Marapat na mayroong command presence, verbal command, at last resort na dapat ng pulis na gumamit ng baril na para lamang sa self-defense.

Kung ang operasyon naman ay pagpasok compound o isang bahay, kailang siguraduhin ng pulis na may search warrant, may witness, at body-worn camera o alternative recording device.

– Ulat ni Raya Capulong, Patrol ng Pilipino