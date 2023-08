MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Mga residente nilikas, klase sinuspinde dahil sa habagat

ABS-CBN News

MAYNILA – Naperwisyo ang maraming residente sa ilang bahagi ng Metro Manila, Rizal, at Bulacan dahil sa pag-ulang dala ng habagat at bagyo noong Huwebes.

Nagresulta ito sa pagtaas ng tubig at kabi-kabilang class interruption at evacuation.

Kinansela ang klase sa Gugo Elementary School sa Bulacan dahil pumasok ang tubig sa eskwelahan.

Abot-hitang baha rin ang naranasan ng mga taga-Brgy. Sta. Ana, San Mateo, Rizal.

Nalubog naman ang ilang bahagi ng Maynila dahil hindi pa nagagamit ang Sunog Apog Pumping Station sa Tondo na pipigil sana sa baha.

Ayon sa Metro Manila Development Authority, hindi pa ito nai-turn over sa kanila ng Department of Public Works and Highways.

Nananatili pa ring alerto ang mga opisyal at residente ng Marikina sa patuloy na pagtaas ng Marikina River.

Inaasahang patuloy na bubuhos ang malalakas na ulan hatid ng habagat hanggang weekend.

–Ulat nina Raphael Bosano, Andrea Taguines, Jeffrey Hernaez, at Jacque Manabat, Patrol ng Pilipino