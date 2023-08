MULTIMEDIA

Negosyo tipid hack: Renewable energy

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Watch more News on iWantTFC

Sa taas ng presyo ng mga bilihin ngayon, kailangan may diskarte ka para makatipid. At para sa mga negosyante, magandang "tipid hack" ang paggamit ng renewable energy. Gaya ng isang car was owner sa Binan, Laguna, na bukod sa nakakatipid, kumikita rin dahil sa paggamit niya ng solar energy.