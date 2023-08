MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Bakit mahalagang lumahok sa halalan ng barangay, SK?

ABS-CBN News

MAYNILA—Tuloy-tuloy na ang halalang pambarangay at Sangguniang Kabataan (SK) ngayong Oktubre 30, 2023 matapos mahinto nang 2 beses sa nakalipas na 5 taon.

Malaki ang responsibilidad ng mga botante sa pagluklok ng mga tamang opisyal sa kanilang barangay, sabi ng Commission on Elections (Comelec).

Nagsisilbi kasi ang barangay na pangunahing taga-responde sa sakuna at problema at taga-resolba ng alitan ng mga magkakapit-bahay.

Dagdag pa ni Comelec chairman George Garcia, mas mainit ang halalan para rito kumpara sa regular na local and national elections dahil mas personal ang nakataya at magkakakilala ang botante at tumatakbo.

Matapos maglatag ng kandidatura ngayong Agosto 28 hanggang Setyembre 2, nakatakda ang campaign period mula Oktubre 19-28.

–Ulat ni Victoria Tulad, Patrol ng Pilipino