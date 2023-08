MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Budget deliberations para sa 2024, umarangkada na

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Tinatalakay na sa House of Representatives ang isinumiteng P5.7-trilyong national budget proposal ng Department of Budget and Management (DBM) para sa taong 2024.

Halos 10 porsyento o P500 bilyong piso ang itinaas nito kumpara sa P5.2 trilyong budget noong nakaraang taon.

Kaugnay ng programang “Build Better More” ng administrasyong Marcos, nasa P1.418 trilyon ang inilaang budget para sa mga imprastrakturang nakatuon sa edukasyon, agrikultura, transportasyon, kalusugan, at iba pang social services.

Binatikos naman ng ilang kritiko ang panukalang budget dahil kinaltas umano ang alokasyon para sa edukasyon at kalusugan. Pinuna rin ang higit P10 bilyong pondo para sa confidential at intelligence funds.

Gayunpaman, sektor ng edukasyon pa rin ang nananatiling may pinakamalaking budget para sa taong 2024 na P924.7 bilyon.

— Ulat ni RG Cruz, Patrol ng Pilipino