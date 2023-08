MULTIMEDIA

Renewable energy, solusyon sa mura at reliable na kuryente?

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

'Di tulad sa Metro Manila, maraming lugar pa rin sa bansa ang nagtitiis sa dilim at hirap makakuha ng serbisyo ng kuryente. Kung meron man, kadalasan ay magastos ito at hindi reliable o madalas ay brownout. Pero alam mo ba na may paraan para makakuha tayo ng access sa energy na praktikal at ligtas pa sa kalikasan?

Watch more News on iWantTFC