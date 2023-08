MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Ilang salita, parirala sa ‘Philippine English’, alamin

ABS-CBN News

MAYNILA – Hindi man namamalayan ng marami, may sariling bersyon ng Ingles ang mga Pilipino na tinaguriang Philippine English.

Sa bersyong ito, mayroong mga salita at parirala sa wikang Ingles na inangkop na ng mga Pinoy sa kanilang kultura at konteksto.

Ilan pang halimbawa ay ang “feeling close,” “nosebleed”, at “chancing”.

Patunay ito ng pag-usbong ng wikang Ingles sa Pilipinas na unang pinakilala ng mga mananakop na Amerikano.

Mula noon, naging second national language na ito ng bansa, at umabot na rin sa puntong pinaghahalo ng mga Pinoy ang mga salitang Filipino at Ingles sa tinatawag na "Taglish".

Ayon sa linguist na si Dr. Raymund Vitorio, lehitimo at maipagmamalaki ang Philippine English, na halintulad din ng kilalang American at British English.

— Ulat ni Izzy Lee, Patrol ng Pilipino