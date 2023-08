MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Paano makikinabang ang senior citizens sa mga benepisyo ng gobyerno?

ABS-CBN News

MAYNILA – Hindi lahat ng senior citizens ay nakakukuha ng mga benepisyo na para sa kanila at hindi rin pare-pareho ang natatanggap nilang ayuda.

Bukod sa may hindi nag-a-apply para sa benepisyo, nakadepende rin ang mga benepisyong iyan sa local government unit (LGU) na nakakasakop sa kanila.

Kabilang sa mga nakukuha ng seniors sa San Juan City ang cash gift, libreng sine, parking fee, at hospitalization.

May ayuda kada buwan ang bawat senior citizen sa lungsod ng Maynila. May libreng birthday cake, libreng gamot sa health centers, libreng pamamasyal sa Manila Zoo sa piling araw at alok na trabaho.

Minandato naman ng batas na bigyan din ng P100,000 para sa mga centenarian o umabot ng 100 taong gulang.

Ine-engganyo ang seniors na magparehistro sa kanilang LGU.

Maaaring magpunta sa Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA ng kanilang lugar at dalhin ang birth certificate, ID picture, at barangay certification.

– Ulat ni Johnson Manabat, Patrol ng Pilipino