Patrol ng Pilipino: Sobra at tirang pagkain, ano'ng gagawin?

ABS-CBN News

MAYNILA — Umaabot sa 1,717 metric tons ng pagkain ang nasasayang sa Pilipinas kada araw, ayon sa Department of Science and Technology (DOST) Food and Nutrition Research Institute (FNRI).

May iba’t-ibang paraan ang ilan kung ano’ng gagawin sa sobra at tirang pagkain.

Sa Tondo, Maynila patok ang negosyo ni Loida Orallo na “monok”--isang putaheng galing sa mga sobrang karne mula sa mga hotel.

Maaari rin kolektahin ang tirang pagkain para gamitin sa proseso ng Bokashi composting, tulad ng programang SoilMate ng World Wildlife Fund Philippines.

— Ulat ni Lyza Aquino, Patrol ng Pilipino